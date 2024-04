Warum die ÖVP nun um den zweiten Platz kämpft

Bis 23. April findet in Niederösterreich die Arbeiterkammerwahl statt. Der Arbeitnehmerbund der ÖVP und die schwarzen Gewerkschafter gehen mit einem Wahlbündnis an den Start. An dessen Spitze steht der 55-jährige Josef Hager. Der Weinviertler will den zweiten Platz hinter der dominierenden SPÖ verteidigen – derzeit hält die NÖAAB-FCG-Fraktion 21 Prozent, stellt 24 von 110 Kammerräten.