„Vertrauensverlust“: Bezirkshauptfrau abberufen

Paukenschlag in Osttirol: Bezirkshauptfrau Olga Reisner wurde am Donnerstag von der Landesregierung aufgrund „eines unüberbrückbaren Vertrauensverlustes“ abberufen. Berichte von der Dienstaufsicht und Personalvertretung hätten „Mängel in Führungs- und Kommunikationsfragen“ geortet. Zuvor hatten Mitarbeiter schwere Vorwürfe erhoben.