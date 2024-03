BH Lienz: Belegschaft macht Mobbingvorwürfe publik

In der Bezirkshauptmannschaft Lienz in Osttirol soll es gehörig brodeln. Mitarbeiter erhoben in einem Schreiben an die Medien schwere Vorwürfe gegen Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Psychische Gewalt oder auch Mobbing stehen im Raum. Das Land ist um Aufklärung der Vorwürfe bemüht.