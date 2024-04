Sonderlob! Tuchel hebt nach CL-Sieg Laimer hervor

Kampfansage

Nach dem Erfolg im Rückspiel (Hinspiel in London endete 2:2) stehen die Münchner im Champions-League-Halbfinale, dort wartet nun Real Madrid. „Wir stehen im Halbfinale und jetzt wollen wir noch ins Finale und dann das Ding mit nach Hause holen“, kündigte Laimer an. Eine Kampfansage an die Konkurrenz ...