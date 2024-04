Um- statt Neubau soll Haiming 5 Millionen ersparen

Die Stimmung im Haiminger Gemeinderat ist Gott sei Dank kein Schulbeispiel für Kommunalpolitik. Bürgermeisterin Michaela Ofner führt sozusagen eine Minderheitsregierung, es wird viel gestritten. Am aktuellen „Schulbeispiel“ gehen die Meinungen der Zweiklassengesellschaft abermals auseinander: Das Volksschulgebäude inklusive Kindergarten am Haimingerberg ist in die Jahre gekommen. Dass baulich etwas getan werden muss, ist unstrittig.