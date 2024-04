Wanderer entdeckte Falle mit lebendigem Köder

„Es ist wirklich nur unfassbar. Man kann sich vorstellen, in welche Angst die Tiere da drinnen versetzt werden. Sie können sich nicht bewegen, und dann ist auch noch der Todfeind direkt über ihnen!“ Tom Putzgruber, Obmann des Vereins RespekTiere, ist schockiert. Ein aufmerksamer Wanderer rief die Tierschützer, weil er in einem Waldstück im Bezirk Braunau eine Falle entdeckte, die ihm seltsam vorkam. Putzgruber fand dann vor Ort noch eine zweite – in beiden waren Tauben, verwendet als lebendige Köder.