„Peinlich“: Grüner Minister geht voll auf ÖVP los

An der Konferenz in La Hulpe nahmen neben den EU-Sozialministern auch Vertreter der EU-Kommission, des EU-Parlaments sowie von Arbeitnehmer- und -geberverbänden teil. Die Erklärung soll eine Blaupause für die EU-Sozialpolitik der kommenden Jahre sein. In letzter Minute hätten Wirtschaftsverbände aber gegen den vereinbarten Text lobbyiert, sagte Rauch bereits am Montag.