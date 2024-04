Lobeshymnen! England staunt über „Flop“ Sabitzer

„Er ist überragend“

Aktuell läufts in Dortmund ziemlich rund – was auch Teamchef Ralf Rangnick und den rot-weiß-roten Fans im Hinblick auf die EURO im Sommer sehr viel Freude bereitet. Und nicht nur England staunt, auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Marcel Sabitzer hat in den letzten Spielen schon das angedeutet, warum wir ihn geholt haben. Es ist auch ein klares Zeichen, dass man einem Spieler Zeit geben muss, bis er sich in die Abläufe integriert hat. Er ist überragend!“