Borussia Dortmund – Atletico Madrid ab 21 Uhr LIVE

Haller wird wegen einer Knöchelverletzung fehlen, dafür kehrt der am Samstag beim 2:1-Sieg in der Liga im Borussia-Duell mit Mönchengladbach krank fehlende Jadon Sancho in den Kader zurück. ÖFB-Stütze Marcel Sabitzer scheint im Mittelfeld des deutschen Ligafünften im Duell mit dem spanischen Vierten gesetzt zu sein.