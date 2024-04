Sofia Goggia unter Tränen: „Dachte, es ist vorbei“

Am 5. Februar bei einem Sturz im Training auf einer Piste in Ponte di Legno im Norden des Landes brach sich Sofia Goggia das Schienbein und den Schienbeinknöchel. Goggia war in einer Rechtskurve mit ihrem rechten Bein gegen ein Tor geprallt und nach dem Sturz mit einem Hubschrauber abtransportiert worden. Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018 hatte schon in der Vergangenheit häufig mit Verletzungen zu kämpfen. 2021 fiel sie wegen einer Fraktur des Schienbeinkopfes im rechten Knie aus und verpasste die Heim-WM in Cortina d‘Ampezzo. Im Jahr darauf verletzte sie sich am Knie. Auch ihre linke Hand brach sie sich Ende 2022. Doch diesmal hing ihre Karriere am seidenen Faden.