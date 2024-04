Ski-Eklat: Betrugsversuch bei Rennen in Madonna

Am Ende siegte übrigens der 19-jährige Marco De Zanna vor Innerhofer und Maurberger. Als die Rennjury über das äußerst fragwürdige Vorgehen der Organisatoren informiert wurde, reagierte diese umgehend und verteilte keine FIS-Punkte für das Rennen. „Ich bin froh, dass die Jury vor Ort nach Bekanntwerden dieses Vorfalls sofort entschieden hat. Ich warte jetzt auf die Unterlagen und werde diese an die zuständigen Stellen in der FIS weiterleiten“, wird Janez Flere, technischer und administrativer Koordinator beim Skiverband, von skinews.ch zitiert.