Hotterstreit: Die Bürger haben entschieden

80 Prozent für Bad Sauerbrunn

Jetzt liegt das Ergebnis vor: Der Großteil will zu Bad Sauerbrunn. Laut dem Bürgermeister des Kurortes, Gerhard Hutter (LIBS), gibt es rund 1200 Haupt- und Nebenwohnsitze in den umstrittenen Siedlungen. An 420 Haushalte wurden Zettel verteilt. 856 Zettel kamen unterschrieben zurück, davon hätten sich mehr als 80 Prozent für Bad Sauerbrunn deklariert, 18 Prozent dagegen und etwa zwei Prozent seien nicht korrekt ausgefüllt gewesen. Nur Wahlberechtigte durften teilnehmen, sie mussten Name, Adresse und Unterschrift anführen.