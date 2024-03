Hotterstreit: Jetzt werden die Bürger befragt

Angst vor Repressalien

Allerdings hätten manche Angst, sich zu Bad Sauerbrunn zu bekennen, aus Sorge vor Repressalien, so Hutter. Denselben Vorwurf erhebt auch Wiesens Bürgermeister Matthias Weghofer in Richtung Kurort: „Mütter und Großmütter haben Angst sich für Wiesen zu deklarieren, wegen Repressalien im Kindergarten. Es wird auch behauptet, dass die Kinder der Ortsteile nicht mehr in den Kindergarten in Bad Sauerbrunn gehen dürfen.“ Im Zuge der Umfrage würden nur ausgewählte Haushalte besucht, bei denen angenommen werde, dass diese für Bad Sauerbrunn stimmen würden. Bei jenen, die sich gegen den Kurort aussprechen, werde das Umfrageformular unausgefüllt wieder mitgenommen, meint Weghofer. Hutter weist dies strikt zurück.