„Niemand arbeitet so hart für den Erfolg wie Eva“

„Ich kenne eigentlich niemanden, der professioneller für den Erfolg arbeitet als Eva Pinkelnig“, sagt Christoph Kraxner, Sportdirektor der Nordischen im Vorarlberger Skiverband. „Es war ja schon ein Wahnsinn, was sie in der Saison 2022/23 geleistet hat. Dass sie das in diesem Winter, nach ihrem verspäteten Saisonstart so wiederholen konnte, mit dieser Konstanz, das ist für mich sehr beeindruckend.“