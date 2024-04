Die olympische Flamme ist jetzt offiziell entfacht

Von Piräus nach Marseille

Das Feuer soll danach aus dem Hafen von Piräus an Bord des französischen Dreimasters „Belem“ nach Marseille in See stechen. Diese Hafenstadt ist mit Griechenland verbunden. Sie wurde in der Antike von Griechen gegründet, die sich dort niederließen. Die Ankunft des Feuers in Frankreich ist für den 8. Mai geplant, die Veranstalter rechnen dann mit 150.000 Besuchern im Marseiller Hafen.