Osmanische Prinzessin adelte das Horten-Museum

Die Frau des letzten Osmanischen Kronprinzen, Prinzessin Zeynep Osman Ertuğrul, besuchte ihren Freund, den austro-türkischen Modezaren Atil Kutoglu in Wien. Die zwischen New York und Istanbul lebende Monarchin traf im Horten-Museum dann eine Habsburgerin und verriet, dass Österreich durchaus als 3. Wohnsitz für sie in Frage kommt.