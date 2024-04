Grazer Forscher entdecken Browser-Sicherheitslücke

„Die Erkenntnisse unserer Arbeit haben wir natürlich den Browser-Herstellern vorweg mitgeteilt und wir hoffen, dass sie dieses Thema in der weiteren Entwicklung von WebGPU berücksichtigen werden“, sagte Roland Czerny vom Institut für Angewandte Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnologie der TU Graz. Die Experimente und die daraus entstandene Publikation werden im Juli auch in Singapur auf der ACM Asia Conference on Computer and Communications Security vorgestellt.