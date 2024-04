Tirolerin stürzte mit Kleinbus in reißenden Fluss

Spektakulärer Unfall am Montagabend im Tiroler Zillertal: Eine 64-jährige Einheimische verlor die Kontrolle über ihren Kleinbus, kam von der Fahrbahn ab und stürzte in den reißenden Ziller-Fluss. Die Lenkerin hatte offenbar jede Menge Schutzengel mit an Bord, kam relativ glimpflich davon.