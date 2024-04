So reagiert Sturm auf den Trainerwechsel

Titelrivale Sturm juckt der Wechsel nicht wirklich. „Für uns hat sich dadurch ja nichts geändert, unser Fokus gilt der finalen Phase. Was wo und warum passiert, interessiert uns nicht“, betont Sportchef Andreas Schicker. „Dranbleiben und Salzburg nervös machen“, wiederholten die Schwarzen in den letzten Monaten immerfort. Dieses Ziel hat die Mannschaft von Christian Ilzer schon einmal erreicht. „Wir haben die perfekte Antwort auf unsere 0:1-Niederlage in Graz gegeben. Es sind aber noch sechs Runden zu spielen, es kann in beide Richtungen schnell gehen.“