Arbeiterkammer bittet Steirer zum Urnengang

739 betriebliche Wahllokale

Von 16. bis 29. April ruft die Kammer rund 441.000 steirische Arbeitnehmer auf, ihr Votum für das „Arbeiterparlament“ abzugeben. 739 betriebliche Wahllokale werden dazu eingerichtet. Wer diese Möglichkeit nicht hat: „Sie können per Briefwahl ihre Stimme abgeben oder in der AK in Graz bzw. einer unserer 13 Außenstellen wählen“, sagt Wahlleiter Wolfgang Nigitz. Gewählt werden die 110 Kammerräte, die die Vollversammlung der AK Steiermark bilden.