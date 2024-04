Mann trat Täter entgegen: „Er hatte leere Augen“

Das Video, das in sozialen Medien vielfach geteilt wird, zeigt, wie sich ein Mann, mit einem Absperrpfosten in den Händen, dem Messerangreifer entgegenstellt. In dem kurzen Clip ist zu sehen, wie der Täter die stillstehende Rolltreppe hochsteigen will, angesichts des entschlossen wirkenden Mannes aber innehält (siehe X-Post unten).