Hat Täter gestellt: Sydney feiert diese Polizistin

Identität des Mannes unklar

Die Identität des Mannes und sein Motiv sind nach wie vor unklar. Die Ermittlungen würden „lange und präzise“ werden, sagte die Polizei des australischen Bundesstaats New South Wales, in dem auch Sydney liegt. Am Tatort fänden sich keine Hinweise auf Motive oder Ideologien. Daher wird derzeit auch nicht von einem terroristischen Hintergrund ausgegangen.