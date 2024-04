Weniger Kammerbeitrag für fast 10.000 Betriebe?

Für Außenstehende kurz erklärt. Die Wiener Wirtschaftskammer gliedert sich in Sparten und Fachgruppen, die mit Funktionären und Obleuten besetzt sind. Die Funktionäre gehören (wie im Parlament) politischen Fraktionen an oder sind freie Mandatare. Im Februar 2025 wählen die Wiener Unternehmen, die alle bei der Kammer (Zwangs-)Mitglieder sind, ihre Vertretung neu. Und da bahnt sich jetzt eine gröbere Änderung an, wie die „Krone“ auf informierten Kreisen erfahren hat.