Kunst im öffentlichen Raum auf den Spuren der Zeit

Im Norden widmet sich die Kunsthistorikerin der „Zeitung“, die anhand der Kunstwerke von Edda Strobl, Esther Stocker, der diesjährigen Biennale-Künstlerin Anna Jermolaewa, Franz Krammer und anderen mehr erkundet wird. Da geht es um Wahrheit in Zeiten von alternativen Wahrheiten, um Orientierung in der um sich greifenden Orientierungslosigkeit. Startpunkt dieser Exursion am 5. Mai ist die Wandzeitung „Ausreißer“ am Grazer Kunsthaus, es geht dann über Passail und Kindberg nach Kapfenberg.