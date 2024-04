Schwer verletzt: Mit E-Scooter in Auto gekracht

Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 18 Uhr. Ein 82-jähriger Einheimischer fuhr mit seinem Auto in Innsbruck auf der Hunoldstraße in Richtung Norden. „Als er grünes Licht hatte, bog er nach rechts in die Amraser Straße ein“, heißt es von der Polizei. Zur gleichen Zeit fuhr der 16-Jährige mit seinem E-Scooter in der Amraser Straße bei der Radfahrüberfahrt bei Grünlicht in Richtung Süden.