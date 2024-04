Berg, Rad oder doch der Gang zur Wahlurne

Heute soll es überwiegend schön sein. Das ist schlecht. Zumindest, wenn in Innsbruck eine Wahl ansteht. Denn die Geschichte, oder sagen wir vielleicht doch besser die letzte Bürgermeisterwahl 2018 in Tirols Landeshauptstadt zeigt, dass sich bei Schönwetter viele Wähler mehr vom Berg – ob zu Fuß, per Rad oder gar noch mit Skiern – angezogen fühlen als von Wahlsprengeln. So liegt es im Bereich des Möglichen, dass heute um Punkt 16 Uhr der eine oder die andere Wahlberechtigte noch in einem Lokal sitzt, sich einen Spritzer oder sauren Radler bestellt und beim ersten genüsslichen Schluck denkt: „Irgendetwas ist doch heute? Hamm? Genau! Wahlen in Innsbruck. Jetzt ist es aber eh schon zu spät. Prost!“