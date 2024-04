Betrunkener liefert Polizei wilde Verfolgungsjagd

Statt den erlaubten 100 km/h hatte er 159 km/h am Tacho und wurde prompt gelasert: Mit 1,28 Promille im Blut brauste ein Rumäne (27) auf der A9 in Oberösterreich der Polizei davon, baute neben der B140 einen Unfall und flüchtete in den Wald, wo er schließlich festgenommen wurde.