„Wir sorgen nur mehr für sportliche Schlagzeilen“

Taten statt Worte! Am Sonntag (17 Uhr) empfängt Rapid in der Meistergruppe Austria Klagenfurt. Der grün-weiße Fokus gilt dem Kampf um Platz drei und dem Cupfinale. Auch Kapitän Guido Burgstaller blickt in seinem ersten Interview nach dem Derby-Skandal und der langen Sperre nur noch nach vorne ...