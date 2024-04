Nur Erling Haaland kann Rapid jetzt spalten

Klauß und die „Schnittpartie“

So erfuhren die Kids, dass Klauß der Fußball von Leverkusen, Arsenal und Brighton seiner Idealvorstellung sehr nahe kommt, er sich an den Wind in Wien gewöhnen musste, er keine Ahnung hatte, was eine „Schnittpartie“ ist, und dass Rapid das Cupfinale gewinnen werde. Zumindest traue man sich das zu.