Rechenaufgabe mit richtig falschem Ausgang

Platz zwei, Platz drei oder doch Platz fünf? Rechnerisch gibt es für Traiskirchen vor dem letzten Spieltag, der am Samstag daheim gegen Graz steigt, in der Platzierungsrunde der Basketball-Superliga einige mögliche Ausgänge. Während St. Pölten bereits fix als Sechster, Klosterneuburg an der Spitze in die Playoffs gehen wird, zittern die „Löwen“ noch um die Top vier.