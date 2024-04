Signa-Schätze | Teures Schnitzel

Teures Schnitzel.Essen Sie gerne in einer Betriebskantine? Die Frage stellten wir gestern den Usern auf krone.at, nur ein Drittel antwortete mit Ja. Wie dürfen wir das interpretieren? Ist das Essen zu schlecht? Zu teuer? Oder liegt es schlicht daran, dass Sie gar keine Gelegenheit haben, in einer Kantine zu essen? Im Wirtschafts-Magazin in der heutigen „Krone“-Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Kantinen-Thema, samt Info darüber, welche dieser Restaurants öffentlich zugänglich sind und wie viel ein Schnitzel da kostet. In gar nicht so wenigen Betriebs-Restaurants bekommt man unser Nationalgericht zum Preis von sieben bis neun Euro. Das erinnert mich an einen Besuch vor kurzem in einem Wiener Haus mit bestem internationalen Ruf, gleichzeitig einer richtigen Touristenfalle: Das Schnitzel klein, nicht besonders gut, dazu ein kleiner Salat in viel zu viel Kernöl getränkt. Die Petersilkartoffeln dazu wurden extra verrechnet: 7 Euro – so viel, wie in manchen Kantinen das ganze Schnitzel! Achja, ich wollte doch verraten, wie viel das Schnitzel gekostet hat: 36,50. Nein, nicht Schilling. Euro – da bleibt einem doch die Luft weg, oder?