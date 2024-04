Interventionitis und Freunderlwirtschaft

„Lieber Heinz, der Kuchen wird jetzt verteilt ... wir müssen dringend die Weichen für mich stellen.“ Das schrieb der Vorturner der Nation an den seinerzeitigen FPÖ-Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache. Eine von vielen whatsApp-Nachrichten, in denen sich Philipp Jelinek seine Karriere offenbar richten wollte. Am Donnerstagabend zog der ORF die Konsequenzen, ab sofort setzt man dort auf „Fit ohne Philipp“.