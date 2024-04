Golf: Straka nach Masters-Auftakt im Mittelfeld!

Tiger Woods absolvierte am Donnerstag nur 13 Löcher, bevor es wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit zu dunkel wurde. Mit 1 unter Par liegt der 48-Jährige auf Zwischenrang 17. Auch der fünffache Masters-Sieger hatte mit den Bedingungen zu kämpfen. „Der Wind war überall. Es war einer der schwierigsten Tage, die ich je erlebt habe“, so Woods, der nun am Freitag gleich 23 Löcher in Angriff nehmen muss.