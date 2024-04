Offiziell: Formel 1 präsentiert Rennkalender 2025

Weil dieser im März sein wird, wurden die beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien – wo in diesem Jahr an den ersten den Rennwochenenden gefahren worden war – verschoben. Beide sind nun im April angesetzt. Der boomende US-Markt ist weiterhin mit den Rennen in Miami, Austin und Las Vegas dabei. Das Finale der kommenden Saison wird am 7. Dezember in Abu Dhabi steigen. 2020 hatte der Auftakt in Australien kurz vor dem ersten Training wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. 2021 trat die Formel 1 dort auch nicht an.