König des Gemüses ist dank milder Witterung reif

Zutaten: 1/2 Kilo Spargel, 4 rote oder orange Paprika, 1 Zwiebel, Suppenwürze, 1 EL Zucker, Salz, Pfeffer, etwas Öl.



Zubereitung: Je nach Spargelsorte (den weißen Spargel schälen und in etwa 1 Zentimeter große Scheiben schneiden, den grünen kann man ohne zu schälen schneiden), den Zwiebel und die Paprika würfeln. Zuerst den Zwiebel in Öl anschwitzen, Paprika dazugeben und kurz mit anschwitzen. Etwas Wasser zugeben und den Paprika weich dünsten lassen. Anschließend den Paprika mit dem Pürierstab pürieren. (Ist die Sauce zu dünnflüssig, weil man zu viel Wasser erwischt hat, kann man diese später mit etwas Stärke binden.)

In die Sauce werden dann der geschnittene Spargel und der Esslöffel Zucker gegeben. Weich kochen und dabei öfter umrühren, damit nichts anbrennt. Mit der Suppenwürze, Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig!

Wer möchte, kann natürlich auch Schinken ins Gulasch geben, ansonsten schmeckt auch die vegetarische Variante herrlich! Dazu kann man Weißbrot reichen. Mahlzeit!