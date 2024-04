Die Kinder stahlen in Augusta den Stars die Show

Es ist eines der schönsten Familienfeste im Sport! Beim Par 3-Contest des US Masters in Augusta feiern die Profis und die Zuschauer eine Golfparty mit ganz viel Spaß. Jedes Jahr stehlen dabei die Kinder den Superstars die Show. Trainerlegende Claude Grenier, der auf Einladung seines Ex-Schützlings Sepp Straka in Augusta ist, berichtet für die „Krone“.