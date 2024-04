Bursche (16) nach Stromschlag im Spital verstorben

Die vier Jugendlichen waren am 25. März auf einen abgestellten Zug in Penzing geklettert. Dabei rutschte der 16-Jährige aus und geriet in die Hochspannungsleitung. Der Verletzte wurde umgehend mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen und befand sich lange Zeit in Lebensgefahr.