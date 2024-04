Wie Oberösterreich den Green Deal umsetzen will

Streitpunkt Windräder

Dazu kommt, dass bei der EU-Wahl am 9. Juni Zugewinne für die konservativen und rechten Fraktionen erwartet werden. Ist damit der Green Deal tot? Kaineder glaubt das nicht: „Die festgelegten Ziele sind tauglich. Jetzt geht es darum, in die Umsetzung zu gehen.“ Mit der Errichtung von Windparks und Freiflächen-PV-Anlagen will er das Vorhaben in Oberösterreich angehen. Allerdings: Es hakt beim Naturschutz, für den hierzulande LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) zuständig ist und der sich gegen solche Projekte – mithilfe der ÖVP – querlegt. Kaineder, der wiederum für Umweltverträglichkeitsprüfungen zuständig ist, sieht aber ein Schlupfloch: „Wenn umweltverträgliche Projekte eingereicht werden, kann man sie an Schwarz-Blau vorbei genehmigen.“