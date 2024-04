Mona Mitterwallner verpasst Weltcup-Auftaktdoppel

Stigger ist bereit für die Rennen am Wochenende in Mairipora und anschließend in Araxa. „Es wird sicher spektakulär, denn die Fans ins Südamerika sind enorm begeisterungsfähig. Ich freue mich ganz einfach darauf, wieder mit den weltbesten Athletinnen am Start zu stehen und mich mit ihnen zu matchen“, sagte Stigger. Die 23-Jährige will an ihre Vorjahreserfolge anknüpfen. „Ich werde mein Bestmögliches geben und hoffe, dass es dann zu guten Platzierungen reicht.“ An die Sommerspiele in Paris denkt sie noch nicht. „Aktuell ist es noch zu früh, sich darüber Gedanken zu machen. Jetzt gilt die volle Konzentration erst einmal dem Weltcup.“