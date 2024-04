Freundin tot, Tiroler leerte gleich ihr Konto

Angeklagter war am Todestag „sehr verwirrt“

Er habe schließlich auch sonst die Bankomatkarte der Lebensgefährtin regelmäßig benutzt. „Sie war ja krank und konnte nicht mehr aus dem Haus“, erklärte er. So habe er einfach für sie mit ihrer Karte regelmäßig Einkäufe erledigt. Zudem sei er an dem Todestag und am Tag darauf „sehr verwirrt gewesen“, so der Angeklagte.