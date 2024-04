SPÖ kredenzt „gemischten Satz“ für das Parlament

Erneut mit einem Gewerkschafter an der Spitze ziehen die Sozialdemokraten in Niederösterreich in den Nationalratswahlkampf. Wie schon vor fünf Jahren führt Rudolf Silvan, der Landesgeschäftsführer der Bau-Holz-Gewerkschaft, die roten Kandidaten an. Er wurde vom Parteirat mit 97,5 Prozent Zustimmung an diese Position gesetzt.