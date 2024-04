Bei St. Johann ist Jugend Trumpf im Titelkampf

„Eigentlich machen wir spielerisch nicht viel anders als in den vergangenen Jahren“, erklärt Obmann Mario Zugschwert. Und dennoch steht „sein“ SV St. Johann in der Haide heuer in der Gebietsliga Ost plötzlich als Tabellenführer da (aktuelle Tabelle HIER >>). Nach Platz zehn in der letzten Saison und dem siebenten Rang im Jahr davor.