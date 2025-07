Unternehmer weist Vorwürfe des DSV Leoben zurück

„Monte Schlacko“ hat wahrlich schon bessere Zeiten gesehen. Nach den Insolvenzen der Profi- und Marketing-GmbH im Jänner, schlitterte vor Kurzem auch der Verein selbst in den Konkurs. Die neue Klubführung des DSV Leoben hat das finanzielle Debakel zwar nicht selbst zu verantworten, muss aber ausbaden, was in der Vergangenheit schief lief.