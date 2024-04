„Max wird dort fahren, wo er das beste Auto hat“

Japan bleibt „Bullen-Land“! Schulter an Schulter standen Teamchef Christian Horner, Motorsportberater Dr. Helmut Marko und Designer-Guru Adrian Newey am Fuße des Podests, auf dem Max Verstappen und Sergio Pérez den 31. Doppelsieg in der Geschichte des österreichischen Rennstalls mit einer entspannten Champagner-Dusche feierten.