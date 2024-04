„Es wird zu einer Ich-AG“

Und scheinbar auch der Teamspirit. Was offenbar daran liegt, dass viele Spieler bezüglich ihrer Zukunft im Dunkeln tappen. „Soviel ich weiß, hat der Verein bisher noch keine Vertragsgespräche geführt. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum sich viele derzeit in die Auslage spielen wollen, jeder auf sich selbst schaut“, meint der Ex-Bundesliga-Kicker. „Man hat das Gefühl, dass es zu einer Ich-AG wird.“

„Er muss jetzt lauter werden“

An Trainer Tommy Flögel soll’s laut Sittsam aber nicht liegen. „Er muss jetzt ein bisschen lauter werden, das ist aber auch gut so. Wir müssen schauen, dass wir uns wieder Erfolgserlebnisse erarbeiten.“ Anders wird’s am Samstag bei Titelaspirant Donaufeld auch nicht gehen. Die Wiener erzielten in den letzten zwei Partien elf (!) Tore. „Da wartet ein großer Brocken, Aufgeben ist aber keine Option.“