Renault Captur: Update für das kleine Erfolgs-SUV

Der Captur wird in Österreich weiterhin mit drei Motorisierungen angeboten, neuerdings auch nur noch in der gleichen Anzahl an Ausstattungsvarianten: Evolution, Techno und Esprit Alpine. Letztere setzt nochmal eigene optische Akzente mit grauen Blechen vorn und hinten, einem dunkleren Logo, schwarzen Fenstereinfassungen und 19-Zoll-Rädern.