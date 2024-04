Zwischen Stimmgabel und der blutigen Zapfnadel

Zum ersten Mal ließ sich Heinrich Strießnig beim Grundwehrdienst sein Blut abnehmen. „Das war 1972“, erzählt der Klagenfurter im Gespräch mit der „Krone“: „Und irgendwann ist es dann einfach zur Normalität geworden.“ In den vergangenen Jahrzehnten suchte der mittlerweile 72-Jährige im Schnitt dreimal pro Jahr die Blutspendezentrale des Roten Kreuzes in der Grete-Bittner-Straße in Klagenfurt auf. Und für dieses Engagement wurde der Pensionist sogar ausgezeichnet. „Ich habe vor Kurzem den Orden für die 150. Blutspende erhalten“, sagt der ehemalige Mitarbeiter des Militärkommandos Kärnten.