Die erste und die letzte Bombe

„Little Boy“ zündet um 8.16 Uhr früh 580 Meter über Hiroshima und bildet einen Feuerball mit 360 Metern Durchmesser. Eine Hitzewelle von 6000 Grad Celsius verwandelt das Stadtzentrum in eine lodernde Hölle. Die Druckwelle erfasst ein Gebiet von 10,9 Quadratkilometern. Vielen, die den Blitz sehen, kocht die Haut am Körper. Binnen Sekunden werden 70.000 Menschen zu Asche, weitere 70.000 sterben danach. Hiroshima, damals japanischer Militärstützpunkt, wird an diesem 6. August 1945 auf einen Blitzschlag ausgelöscht. Mit der ersten Atombombe, die in einem Krieg eingesetzt wird.