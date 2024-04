Mutter von Shani Louk wartet weiter auf Leichnam

Louk wollte in der Nacht zum 7. Oktober wie Tausende andere junge Menschen beim Supernova-Festival im Süden Israels feiern und tanzen. Doch das Fest endete in dem Hamas-Blutbad. Mehrere Hundert Menschen wurden alleine auf der Party in der Negev-Wüste getötet – insgesamt brachten die Terroristen mehr als 1200 Menschen um. Die Familie Louk geht davon aus, dass die Leiche der 22-Jährigen in den Gazastreifen verschleppt wurde. Von ihrem Tod ist die Familie überzeugt, weil Splitter eines lebensnotwendigen Schädelknochens gefunden wurden, mit denen eine DNA-Probe gemacht wurde.