Die Waldbrand-Saison bahnt sich schon jetzt an

Ein brennender Baum am Hohen Stein bei Krems. Ein Holzstoß inmitten eines Waldstücks in der Losau im Bezirk Melk, der in Flammen steht. Ein Feuer auf einem Feld mit Elefantangras in Petzenkirchen. Dazu ein Einsatz in den steirischen Wildalpen, bei dem auch Florianis aus dem Bezirk Wiener Neustadt gefordert waren: Die Waldbrand-Saison hat angesichts der hohen Temperaturen ungewöhnlich früh begonnen.